Il tifone Hagibis fa saltare Italia-New Zealand

Incredibile ma vero! L'ultima partita del girone dell'Italia ai mondiali di rugby in Giappone, è stata annullata per maltempo. L'arrivo del tifone Hagibis ha costretto gli organizzatori, per la prima volta nella storia della competizione, a ricorrere alla soluzione drastica e mai vista prima. Il risultato è un pareggio a tavolino con due punti a testa in classifica: risultato che condanna l'Italia costretta così a tornare a casa. Perché se è vero che il successo contro i fenomenali All Blacks sarebbe stato solo un sogno per la nazionale di O'Shea, è altrettanto vero che la partita andava giocata: è nelle regole basilari dello sport. L'Italia della palla ovale non l'ha presa bene e la Federazione italia ha presentato protesta ufficiale. Anche il capitano Parisse ha commentato duramente la decisione dal World Rugby e dal comitato Organizzatore di Giappone 2019. "Gli organizzatori dimenticano che il rugby e lo sport vivono di rispetto" ha sentenziato il leader azzurro.