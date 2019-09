Trionfo Ferrari. Vettel-Leclerc, che doppietta a Singaopore

Trionfo Ferrari a Singapore: le rosse hanno vinto il terzo Gran Premio di fila grazie a Sebastian Vettel che ha preceduto il compagno monegasco Charles Leclerc, reduce dai successi in Belgio e a Monza. Terzo l'olandese Max Verstappen che ha preceduto il campione del mondo, il britannico Lewis Hamilton.

Per Vettel si tratta del primo successo in un campionato finora deludente ma del suo quinto sul circuito evidentemente a lui congeniale di Marina Bay: a Singapore aveva gia' vinto nel 2011, 2012 e 2013 con la Red Bull e nel 2015 con la Ferrari. Il 32enne pilota tedesco ha preceduto Leclerc, partito in pole, e l'olandese Max Verstappen su Red Bull, terzo. Le Mercedes di Hamilton e Bottas sono rimaste ai piedi del podio con il quarto e quinto posto.

"Sono molto contento, è stata una grande gara, grandi congratulazioni al team, l'inizio della stagione è stato difficile, ma nelle ultime settimane abbiamo cominciato a riprendere vita": questo il commento a caldo di Sebastian Vettel dopo la vittoria del Gran Premio di Singapore davanti a Charles Leclerc, nella 15ma prova del mondiale di Formula 1. "Sono fiero del lavoro di tutti, ringrazi i tifosi", ha aggiunto il ferrarista, "nelle ultime settimane non siamo stati al meglio, ma e' stato bello avere cosi' grande sostegno. Questo mi ha dato tanta forza e convinzione, ho messo tutto in pista e in macchina, bello essere ricompensato". Decisiva la strategia di gara: "E' stata una chiamata anticipata ma io ho dato semplicemente tutto nel giro d'uscita e ho visto le due macchine davanti a me che non andavano a box. La curva appena prima qualcuno mi ha chiamato dal box, la strategia ha funzionato, sono rimasto sorpreso ad essere davanti, e' stato impegnativo gestire le gomme ma siamo riusciti a controllare tutto sino alla fine, la macchina andava sempre meglio".

Amaro Charles Leclerc per un primo posto sfuggito nei confronti del compagno di scuderia Sebastian Vettel, alla prima vittoria stagionale, la quinta a Singapore. "E' sempre difficile perdere il primo posto in questo modo", ha commentato il monegasco. "Ma sono comunque contento per la doppietta del team. Siamo arrivati qui con la speranza di salire sul podio e sono felice. Sono deluso da parte mia, ma reagirò ancora più forte". Sui problemi della monoposto che hanno condizionato la prima parte di stagione e il Mondiale per la Ferrari, Leclerc frena: "Aspettiamo - ha concluso - ma sia in qualifica che gara siamo andati bene. Quindi continuiamo così". Sulla strategia a inizio gara: "Era stata fissata prima. Ma alla fine conta la doppietta per la squadra"