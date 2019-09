Leclerc non sta nella pelle: "Vincere qui è un sogno"

«Non sono mai stato così stanco. È stata una gara difficilissima, ci tenevo tanto a fare bene qui, per il team e i tifosi. Vincere qui è un sogno, lo era già la settimana scorsa con la prima vittoria, ma in termini di emozioni vincere qua è dieci volte di più». È il commento di Charles Leclerc dopo la vittoria nel Gran Premio d’Italia di Formula 1. «Grazie a tutti, non ho parole», ha spiegato il pilota monegasco della Ferrari, che ha preceduto le Mercedes di Bottas e Hamilton. «Ho commesso un paio di errori, per fortuna non hanno compromesso la mia gara e ho concluso primo ma devo stare attento. Sono felice», ha aggiunto.