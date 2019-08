Dramma in Formula 2, muore il pilota francese Anthoine Hubert

Tragedia in Formula 2. Il pilota francese Anthoine Hubert, 22 anni, è morto in seguito alle ferite riportate in uno spaventoso incidente avvenuto nel pomeriggio durante Gara-1 del Gran premio di Formula 2 sul circuito belga di Spa. Lo riferisce il giornale belga Soir.

Durante il secondo giro della corsa la monoposto di Hubert si era rovesciata nel tratto dopo la salita dell'Eau Rouge ed era stata poi stata colpita da altre vetture. Il giovane francese era stato portato in ospedale insieme allo statunitense Juan Manuel Correa, che nell'incidente ha riportato la frattura delle gambe, ma è deceduto. Coinvolto anche il giapponese Marino Sato. La gara è stata prima sospesa, poi definitivamente annullata.