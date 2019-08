I convocati dell’Italbasket al Mondiale Fiba

L'Italbasket mondiale è fatta. Sono stati comunicati gli ultimi due tagli del coach Meo Sacchetti in vista della FIBA World Cup al via sabato in Cina: esclusi il romano Giampaolo Ricci (Segafredo Virtus Bologna) e Brian Sacchetti (GermaniBasket Brescia), figlio del tecnico azzurro.

L'Italia esordirà nella rassegna iridata a Foshan sabato 31 agosto alle ore 13.30 italiane contro le Filippine (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), seconda gara di giornata del Gruppo D dopo Angola-Serbia (ore 9:30). Domani la consueta conferenza stampa pre-mondiale con il Presidente Fip Giovanni Petrucci, il CT Meo Sacchetti e il Capitano Azzurro Gigi Datome.

I 12 Azzurri per la FIBA World Cup

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs - NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, - )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder - NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca - Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce - Tur)