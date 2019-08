Lazzari ko: fuori un mese per una frattura

Brutte notizie in casa Lazio. Durante l’amichevole contro la Primavera di questa mattina, Manuel Lazzari ha riportato la frattura del III metacarpo della mano destra. Uno scontro di gioco con il giovane Falbo, che lo ha costretto ad abbandonare il campo sul finire del primo tempo. L’esterno biancoceleste si è immediatamente diretto in Paideia, dove i timori di una lesione ossea sono stati confermati. Nelle prossime ore si sottoporrà a un intervento chirurgico di riduzione della frattura che lo costringerà a rimanere fermo per circa un mese. Lazzari spera di tornare a disposizione per la terza giornata di campionato, subito dopo la sosta per le nazionali. Il destino vuole che in quel weekend la Lazio sfiderà la Spal a Ferrara, dove Manuel ha militato per sei anni prima di trasferirsi nella Capitale.