Beffa Marquez all'ultima curva. In Austria la spunta Dovizioso

Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio d’Austria per la classe MotoGp. Al secondo posto la Honda del campione del mondo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo. Quarto Valentino Rossi su Yamaha. Grande impresa del pilota forlivese, che non vinceva dalla prima gara della stagione: al termine di un duello con Marquez a colpi di sorpassi e controsorpassi negli ultimi nove giri ha avuto la meglio beffando lo spagnolo all’ultima curva. Marquez resta leader del Mondiale (230) con 58 punti di vantaggio su Dovizioso (172).