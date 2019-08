Juve-Napoli, niente divieto per i nati in Campania. Ma resta per i residenti

Confermata la restrizione per i residenti in Campania, tolto il divieto - presente inizialmente - per coloro che sono nati nella regione Campania. La Juventus ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti del match casalingo con il Napoli in programma il 31 agosto «a seguito delle disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) riunitosi in data odierna». Da definire ancora invece le modalità di vendita per il settore ospiti, per il quale «l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (ONMS) si esprimerà nelle prossime settimane con una determina specifica».