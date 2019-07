Sinisa Mihajlovic in lacrime: "Ho la leucemia ma vincerò io"

«Ho la leucemia». Così, in lacrime, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha chiarito in conferenza stampa a Casteldebole il suo stato di salute. «È una sfida che vincerò, per me, per mia moglie, per tutti quelli che mi vogliono bene», ha detto ringraziando tutto il Bologna perché «mi hanno fatto capire in questi giorni che sono uno di famiglia. Io questa sfida la vinco - ha proseguito - ma ho bisogno di gente che mi vuole bene».

Intanto fuori alla sala stampa decine di tifosi hanno voluto portare il loro sostegno con diversi striscioni a sostegno dell’allenatore che ha salvato la squadra dalla retrocessione in Serie B. «Lotterò come sempre, non vedo l’ora di andare martedì in ospedale - ha aggiunto Mihajlovic - prima comincio e prima finisco». Il tecnico ha raccontato come la malattia sia in fase acuta ma curabile. «Il problema è nato il giorno prima del ritiro - ha detto il medico sociale del Bologna Gianni Nanni - ma abbiamo avuto in fretta l’esito dell’esame al midollo, si tratta di una leucemia acuta. Vent’anni fa non ci sarebbe stato nulla da fare, oggi possiamo dire che seguendo un ciclo di terapie Mihajlovic avrà anche la possibilità di continuare a fare il suo lavoro alla guida del Bologna. Sinisa sarà ricoverato al reparto di ematologia dell’istituto Seragnoli al S.Orsola di Bologna, un reparto molto qualificato, siamo in ottime mani, potrà continuare la sua attività».

Non è chiaro che tipo di leucemia sia, la durata delle terapie non sono al momento note. In conferenza c’era anche il ds Walter Sabatini, che più volte si è commosso: «Sinisa Mihajlovic resta l’allenatore del Bologna: sconfiggerà la malattia».