Di Folco torna in gara in Olanda

Finalmente si torna in pista. Dopo lo spaventoso incidente nei test della 24 Ore di Spa in Belgio, il romano Alberto Di Folco torna in pista. Lo farà questo weekend a Zandvort, il circuito alle porte di Amsterdam, grazie all’intervento della Lamborghini che lo ha voluto al fianco di Venditti nella tappa olandese del Super Trofeo della casa. Tappa che il giovane pilota romano aveva già vinto a Silverstone quale settimana addietro, facendo registrare una clamorosa doppietta. E l’obiettivo è proprio confermarsi nel Super Trofeo Lamborghini che Di Folco ha già vinto nel 2014 e con il quale adesso si trova di nuovo a confrontarsi aspettando che la sua Lambo Huracan GT3 Evo con la quale partecipa al GT Open, sia di nuovo disponibile dopo l’incredibile incidente di Spa dal quale, l’incolpevole Di Folco (gli è letteralmente esploso uno pneumatico), è uscito miracolosamente illeso: macchina invece praticamente distrutta. Sarà quindi un weekend di gare molto impegnativo a partire da già domani contro i rivali di un Super Trofeo agguerrito come mai prima. Di Folco sarà in gara assieme a Venditti con la Lamborghini del Target Racing Team.