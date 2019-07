Dopo un anno Marcano fa le valigie e torna al Porto

Finisce dopo appena dodici mesi l’opaca avventura di Ivan Marcano alla Roma. Il difensore spagnolo, arrivato a parametro zero grazie al pagamento di una commissione di due milioni di euro, ritorna al Porto, club dal quale si era svincolato dopo quattro anni. Petrachi dalla cessione di Marcano, legatosi ai portoghesi fino al 2023, incassa tre milioni di euro, per una leggera plusvalenza di 1.67 milioni. Il ds ha ora davanti a sé il compito di prendere due difensori centrali e in giornata incontrerà il rappresentante dell’Italia di Alderweireld del Tottenham.