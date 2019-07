Mancini-Roma, lo stop di Petrachi: trattativa congelata

Brusca frenata nella trattativa per portare Mancini alla Roma. Il direttore sportivo Petrachi ha deciso di non affondare il colpo per il centrale dell'Atalanta, preferendo mettere in stand-by l'affare per provare ad arrivare ad uno tra Nkoulou del Torino, per il quale è stata presentata una prima offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Perotti, e Alderweireld, per il quale venerdì è in programma un incontro tra Baldini e il presidente del Tottenham a Londra. Gli intermediari del trasferimento avevano limato i dettagli e trovato una base d'intesa tra le due società, ricevendo ieri in tarda serata l'input di bloccare il trasferimento del giovane difensore, attualmente in vacanza dopo l'impegno con l'Under 21 azzurra.