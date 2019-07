Verde, c'è l'accordo tra Roma e AEK Atene. Lui prende tempo

La Roma ha trovato l’accordo con l’AEK Atene per la cessione di Verde. Nei colloqui degli ultimi giorni De Sanctis, che per conto del ds Petrachi si sta occupando di tutte le operazioni minori di calciomercato, ha raggiunto un’intesa con i dirigenti del club greco, pronti a pagare 1 milione di euro il cartellino dell’esterno offensivo, lasciando inoltre ai giallorossi il 30% della futura rivendita del calciatore. L’AEK ha già concordato con Verde e il suo agente le cifre di un contratto triennale, ma il calciatore, dopo la definizione dell’affare, ha chiesto del tempo prima di partire per la Grecia a causa di alcuni problemi familiari. Nel frattempo il PAOK Salonicco, altra società ellenica, sta provando l'inserimento, offrendo un ingaggio maggiore a Verde e più soldi alla Roma, che sta spingendo per la cessione entro le prossime ore.