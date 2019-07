Pau Lopez chiude la porta della Roma

Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. Nella notte Petrachi ha raggiunto un accordo con il Real Betis per l’acquisto dell’estremo difensore spagnolo sulla base di 20 milioni (più bonus) e la rinuncia a favore del club di Siviglia del diritto al 50% sulla futura rivendita di Sanabria. Gli andalusi avevano comprato la metà del cartellino dell'attaccante per 7,5 milioni di euro, quindi Pau Lopez costerà alla società di Pallotta praticamente 30 milioni. Il ventiquattrenne di Girona sbarcherà a Fiumicino tra sabato e domenica e lunedì sosterrà le visite mediche a Villa Stuart insieme ai nazionali, per poi mettersi da martedì a disposizione di Fonseca, che ne aveva caldeggiato l’acquisto.