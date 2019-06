Milan escluso dall'Europa League. La Roma parte dai gironi

La notizia apre un piccolo terremoto in Serie A. Il Milan, come era ormai prevedibile da settimane, è stato escluso dall'Europa League. La decisione è stata comunicata dalla UEFA al club pochi minuti fa. "L'AC Milan è escluso dalla prossima Europa League per aver contravvenuto agli obblighi del Fair Play Finanziario durante i periodi 2015/16/17 e 2016/17/18 presi in esame. Con i rossoneri fuori gioco, la Roma evita i preliminari (ai quali accede il Torino di Mazzarri). I giallorossi saranno quindi inseriti nei gironi.