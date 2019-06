Francia e Romania non si fanno male. E l'italia è fuori dagli Europei

Francia e Romania non si fanno male, vanno a braccetto in semifinale e mettono fine all’Europeo Under 21 dell’Italia. A Cesena, nell’ultima giornata del girone C, i francesi e i romeni, forti dei loro sei punti in classifica, non vanno oltre lo 0-0. Una partita senza particolari emozioni che qualifica la Romania come prima nel girone grazie alla miglior differenza reti rispetto ai francesi (+5 contro +2), con i transalpini che invece accedono in semifinale come miglior seconda del torneo. Infatti sia l’Italia che la Danimarca, seconde rispettivamente nel girone A e B, avevano chiuso entrambe a sei punti contro i sette di Dembelè e compagni. Nel primo tempo sono i ragazzi di Radoi a rendersi pericolosi in almeno un paio di situazioni, nella seconda frazione di gioco è la Francia ad avere il pallino del gioco ma senza affondare il colpo e, su un rimpallo, al 79’ la Romania sfiora il vantaggio, ma è solo una mera illusione prima del triplice fischio finale.

Nell’altra partita del girone, ininfluente ai fini del passaggio del turno, Inghilterra e Croazia danno vita ad un pirotecnico 3-3 e chiudono il girone a un punto: inglesi per tre volte in vantaggio grazie alle reti di Nelson all’11’, Maddison al 48’ e Kenny al 70’ ma i croati rispondo con Brekalo al 39’, Vlasic al 62’ e ancora Brekalo all’83. Giovedì le semifinali: Spagna-Francia e Germania-Romania. L’Italia invece saluta il torneo e dice addio anche alle Olimpiadi di Tokyo2020.