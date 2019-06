Boca-De Rossi, tutto in standby

Daniele De Rossi non prenderà una decisione sul proprio futuro prima della fine del mese. Ad annunciarlo è stato Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, che ha fatto chiarezza sulla trattativa con l’ex compagno di squadra: “Non so perché - le parole dell’argentino a Fox Sports riguardo l’indiscrezione di una firma di DDR con i Los Angeles FC - sia uscita la notizia che De Rossi non sarebbe venuto al Boca. Sembra un romanzo, ma è molto semplice: il Boca l'ha sempre attirato e la proposta gli interessa. Gli parlo costantemente e mi ha chiesto di aspettare fino alla fine del mese. Per noi non è priorità, ma è come un dono”. Burdisso ha poi sottolineato che “Daniele ha soltanto chiesto più tempo per rispondere. In quella posizione abbiamo Marcone e Campuzano, ma l’allenatore avrebbe un’altra opzione e lo spogliatoio avrebbe solo da imparare da lui”.

Già ieri sera la moglie di De Rossi, Sarah Felberbaum, aveva risposto ad un tifoso Xeineizes, che aveva appellato l'ex capitano della Roma come “mercenario”, smentendo qualsiasi accordo: “Non ha ancora firmato con nessuno, quindi per favore la prossima volta che decidi di insultare pubblicamente assicurati che quello che hai letto sia la verità e non alcune notizie a caso”.