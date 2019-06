Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a Roma dal 5 all’8 settembre nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” dove si terrà la sedicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2019, prestigioso circuito internazionale che vede in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Il circuito, definito “ la Formula 1 dell’equitazione”, approderà nella Capitale per il quinto anno consecutivo. In una cornice scenografica senza eguali, i big del jumping internazionale promettono anche quest’anno di incollare alla poltrona migliaia di appassionati che potranno seguire gratuitamente quattro giorni di grande equitazione e non solo: saranno numerosi anche gli eventi e le iniziative che coinvolgeranno il pubblico tra il campo gara, le tribune e il villaggio allestito nell’impianto del Foro Italico dove torna la Nazionale Equitazione Sport e Salute patrocinata dal CONI e dalla Facolta’ di Medicina dell’ Universita Cattolica. La Nazionale “ Equitazione sport e salute…Sai che c’e noi per te… ” nasce dall’incontro tra la passione per lo Sport e i suoi Valori e chi ha dedicato la vita alla medicina per combattere una malattia insidiosa come il Morbo di Crohn. Sono tante le persone che hanno messo a disposizione tempo ed energie per realizzare questa Nazionale che disputerà una partita di calcio tra ex calciatori professionisti, personaggi dello spettacolo e sportivi, tra cui cavalieri, capitanati dai Campioni Paolo Negro per la categoria calciatori e da Luca Marziani.. I cavalli saranno tra i protagonisti dell’evento per sottolineare il legame tra sport, natura e salute. A mettere in collegamento le diverse realtà ci ha pensato Francesca Romana Nucci, professionista della comunicazione legata al mondo del cavallo, (che da molti anni combatte personalmente la sua battaglia contro il Morbo), insieme al Prof. Gianludovico Rapaccini Primario di Gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma e all’ Event director della manifestazione la Dott.ssa Eleonora di Giuseppe, ovviamente sotto l’egida del CONI e dalla Facolta' Di Medicina dell' Università' Cattolica di Roma che patrocinano l’intero progetto. Una sinergia che conta sulle tante persone che hanno creduto all’iniziativa fin dall’inizio. Tra i campioni di serie A saranno presenti Aldair, Damiano Tommasi, Bruno Giordano,Marco Gori, Salvatore Scafone, Vincent Candela. La conduzione é affidata come sempre a Simona Rolandi e e Rolando Luzi conduttore sportivo e giá manager del Campione del mondo Varenne cui sarà riservato un tributo speciale in occasione dell’evento.