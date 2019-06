Nadal è il re di Parigi. Thiem si arrende in finale

E' ancora una volta Rafael Nadal il re di Parigi. Il campione spagnolo vince il Roland Garros dopo aver battuto in finale Dominic Thiem col punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 dopo poco più di 3 ore di gioco. LO spagnolo ha scritto una nuova pagina della storia del tennis per aver vinto per la 12esima volta in carriera a Parigi, la terza consecutiva. Il maiorchino, numero 2 del mondo, ottiene così la sua 18esima affermazione in una prova del grande Slam (la prima fu proprio a Parigi nel 2005 ndr) superando l'austriaco Thiem, n.4 del ranking Atp, che ieri era riuscito a imporsi nella maratona contro il n.1 del mondo Novak Djokovic. Re Nadal, che nel torneo ha perso due soli set, pima si è voluto congratulare con l'avversario augurandogli di vincere in futuro il torneo, poi ha commentato il suo incredibile record: "Non posso spiegare questa emozione, era gia un sogno giocare qui nel 2005 e non pensavo di poter essere ancora qui 14 anni dopo. E' un torneo davvero speciale".