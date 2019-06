In Canada Hamilton beffa Vettel. Il ferrarista è furioso

Vince Vettel, anzi no: vince Hamilton. Il primo a tagliare il traguardo nel gp del Canada è il tedesco della Ferrari che viene però penalizzato dai giudici di gara che gli infliggono 5 secondi di penalità e lo trasformano in uno scontentissimo secondo classificato. La buona notizie è il terzo posto di Leclerc che porta così due Ferrari sul podio dopo una vita. Il bilancio finale verrà condizionato dalle inevitabili polemiche del dopo-gara, ma il segnale del riscatto Ferrari è arrivato: ora le Mercedes fanno un po' meno paura. Peccato per l'errore commesso da Vettel che viene però punito troppo duramente dalla giuria della quale fa parte anche l'italianissimo Emanuele Pirro al quale la Ferrari non dirà di certo grazie. Il pilota è furioso a fine gara, salta la sessione di interviste di routine e si presenta imbufalito sul podio (convinto dal suo team) in polemica con l'organizzazione dopo un simpatico siparietto davanti alla monoposto di Hamilton. L'inglese lo trascina con sé sul gradino più alto del podio palesando la sua solidarietà, ma Sebastian resta scuro in volto. E' già concentrato sul prossimo gp.