Remuntada Italdonne ai Mondiali. Le azzurre stendono l'Australia

Esordio spettacolo delle Azzurre al Campionato del Mondo di Calcio in Francia. Contro le quotatissime australiane la Nazionale guidata da Milena Bertolini porta a casa i tre punti al fotofinish. A Valenciennes finisce 1-2, con doppietta di Bonansea. Sotto di una rete per il gol della star Sam Kerr, l’Italia trova la forza e il coraggio di reagire, dimostrando solidità e buone trame di gioco. Al 56’ arriva così il meritato pareggio. Ma alle Azzurre non basta e continuano ad attaccare. Dopo un paio di occasioni fermate giustamente dalla terna arbitrale per offside, la gara sembra ormai indirizzata sul pareggio finale, ma a tempo scaduto arriva il colpaccio. Bonansea svetta di testa e insacca, mandando in estasi i supporter italiani presenti in gran numero sugli spalti. Ora, subito testa al prossimo impegno, perché le Azzurre scenderanno in campo già venerdì, quando affronteranno la Giamaica per poi chiudere il girone martedì 18 contro il Brasile.