Ufficiale: Inzaghi alla Lazio fino al 2021

La Lazio ha ufficializzato il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha firmato fino al 2021. «La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione - informa il club - rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati». In pratica, riparte la caccia alla Champions sfuggita anche in questa stagione. In bilico al momento resta il diesse Igli Tare richiesto dal Milan anche se ha un contratto di tre anni con il presidente Lotito. Quasi certa la sua permanenza nella Capitale.