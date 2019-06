Mihajlovic in pole per la panchina

Come fosse una seduta della Borsa salgono e scendono in continuazione le quotazioni degli allenatori in corsa per la panchina della Roma. Nell’ultimo mese la società giallorossa ha ricevuto il rifiuto di Conte, ufficialmente all’Inter, il no di Gasperini, che ha rinnovato fino al 2022 con l’Atalanta, ed ha tastato con mano le difficoltà nell’arrivare a Sarri, diviso tra una permanenza al Chelsea e il clamoroso approdo alla Juventus. Adesso i dirigenti, per evitare ulteriori rallentamenti, hanno deciso di puntare in maniera forte e convinta su Mihajlovic, reduce da un’inaspettata salvezza con il Bologna.

Tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina è iniziato il corteggiamento per il serbo, portato avanti in particolare da Totti e Petrachi: il futuro direttore sportivo ha avuto modo di lavorarci insieme al Torino e, nonostante una relazione fatto di alti e bassi all’epoca, apprezza le sue qualità tecniche e umane, mentre l’ex capitano, sempre più coinvolto nelle scelte societarie, è...

