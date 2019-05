Clamorosa doppietta a Silverstone per il romano Alberto Di Folco nel Lamborghini Supertrofeo. A bordo della “Lambo” del Team Target Racing il giovane pilota dell’Axa ha messo tutti dietro in coppia con il giovane amatore Davide Venditti. Primo di categoria in entrambe le gare sullo spettacolare circuito inglese nel quale si è svolta la due giorni di gare del monomarca più prestigioso del mondo. Quello che vede in pista le cattivissime Lamborghini Huracan GT3 Evo in un trofeo che ha visto già trionfare Di Folco nel 2014 al termine di una stagione esaltante e seguita da un terzo posto finale in quella successiva del 2015.

Una gara alla quale Di Folco, attualmente impegnato nel GT Open con la Lamborghini del Team Raton Racing Powered by Target Racing. È stato voluto dalla Lamborghini che lo ha convocato per fargli correre questa appassionante avventura consapevole delle qualità del pilota e delle possibilità di vittoria. La doppietta ha confermato il pronostico e Alberto torna a casa con un doppio trofeo al quale va aggiunto anche quello per il giro più veloce dell’intera due giorni. Dopo il successo di sabato in gara 1, ieri bis spettacolare in gara 2 nella quale Di Folco, partito primo frazionista (queste gare si svolgono in due trance da mezz’ora per pilota), ha consegnata la Lamborghini del Team target Racing in seconda posizione, prima assoluta di categoria con ben venti secondi di distacco sul secondo. Il suo compagno, nonostante un errore, è riuscito a mantener la posizione per la festa finale assieme sul podi di Silverstone.