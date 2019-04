Capolavoro Fognini: batte Nadal e va in finale a Montecarlo

Dalla quasi eliminazione con Rublev al debutto alla prima finale in un '1000' dopo aver battuto il Signore della terra Rafa Nadal. Nel giro di una settimana si è capovolto l'universo attorno a Fabio Fognini, che nel 'Rolex Monte-Carlo Masters', quello che considera il 'suo' torneo ancor più di Roma, ha compiuto un autentico capolavoro battendo in due set il maiorchino, in poco più di un'ora e mezza di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-2. "Senza dubbio una grande vittoria, sono molto felice, c'era tanto vento era difficile. Ma sono contento di aver battuto Nadal qui davanti alla mia famiglia, ai miei amici - ha raccontato a caldo ai microfoni di Sky Sport il tennista di Arma di Taggia, che grazie a questo successo è sicuro di rientrare nella top 15 del ranking e di tornare nuovamente il numero uno italiano - Con Rafa devi rischiare, sulla terra ha pochissimi rivali. Ora devo riposare e preparare al meglio questa finale che sarà difficile. Se me lo avessero detto a inizio settimana avrei riso, e invece mi sto giocando un titolo in un Masters 1000, la finale più importante in carriera. Speriamo di festeggiare una bella Pasqua".

Fognini ha giocato un match praticamente perfetto, sfruttando al meglio la giornata opaca del maiorchino (battuto per la terza volta su 15 sfide), decisamente falloso e con il diritto meno incisivo del solito. A questo punto 'Fogna' può sognare in grande. L'ultimo italiano a raggiungere la finale a Montecarlo fu Corrado Barazzutti nel 1977, sconfitto da Bjorn Borg, mentre per trovare un azzurro in grado di aggiudicarsi il trofeo bisogna tornare indietro alla doppietta di Nicola Pietrangeli nel 1967 e '68. Per riscrivere un'altra pagina di storia del tennis nostrano il ligure ora dovrà sbarazzarsi nell'ultimo atto del 28enne Dusan Lajovic, 48° nel ranking Atp, che nell’altra semifinale ha sconfitto il russo Danili Medvedev, 'giustiziere' nei quarti di finale di Novak Djokovic, in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Fognini proverà a vendicare Lorenzo Sonego, eliminato ai quarti proprio dal serbo, cercando di replicare - per quanto possibile - l'impresa realizzata contro il maiorchino, che al Principato vanta un record di 11 trionfi. Questa Pasqua però decreterà un nuovo Principe di Monaco. E tutta Italia spera che a trionfare sia il ragazzo con la bandana.