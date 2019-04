La Formula E dà spettacolo. Il più veloce è Evans su Jaguar

Primo successo in Formula E per Mitch Evans e per la Jaguar. Il pilota neozelandese ha trionfato nell’ E-Prix di Roma davanti alla Techeetah di Andre Lotterer, scattato dalla pole position, e alla HWA di Stoffel Vandoorne. Si tratta del settimo vincitore diverso, su sette vetture diverse, in altrettante gare, a conferma del grande equilibrio che regna nel mondiale a quattro ruote elettrico.