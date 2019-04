Lorenzo De Luca in finale di Coppa del Mondo

Ventidue nazioni sono pronte a contendersi il titolo FEI World Cup di salto ostacoli. L’ultimo atto del circuito indoor, ospitato a Göteborg (Svezia) dal 4 al 7 aprile, accoglierà 52 atleti. L’Italia ha caricato la sua unica cartuccia, Lorenzo De Luca che, in sella a Ensor de Litrange, si prepara a firmare la sua seconda partecipazione finale dopo quella di Omaha 2017. Suo l’undicesimo posto nella ranking del circuito, con 47 punti. La sfida decisiva si aprirà giovedì con una gara a tempo misurata su 1 metro e 60.

Tutti i binomi, al netto dei ritirati e degli eliminati, torneranno nell’ovale svedese, venerdì, per la seconda qualifica, che si disputerà su una gara mista (h. 150/160). Alla terza prova (h. 150/160) programmata per domenica, avranno accesso i migliori 30 binomi. Di questi, solo i migliori 20 prenderanno parte alla sfida decisiva che decreterà il podio della Coppa del Mondo 2018/2019. Forte la motivazione del cavaliere del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare: “Non vado a Göteborg per fare presenza, ma per portare a casa un risultato importante. So che sarà una gara difficile, ma io darò il massimo e sono sicuro che, come sempre, anche Ensor farà lo stesso”.