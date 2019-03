La Roma porta gli sponsor in Qatar con Totti

I vertici della Roma, Totti compreso, e della Qatar Airways si riuniscono a Doha. Mercoledì e giovedì i dirigenti giallorossi - il vicepresidente Baldissoni, il Ceo Fienga e il Cro Calvo oltre all'ex capitano - saranno nella capitale qatarina per incontrare gli sponsor al workshop "Together As Roma". Una due giorni per illustrare a tutti i premium partner del club giallorosso le strategie e i risultati raggiunti nel settore commerciale e non solo. Tra una presentazione e un'attività ludica, la società di Pallotta avrà modo di raccontare i piani futuri, con un particolare occhio di riguardo ai contenuti prodotti del media center, sempre più centrale nella crescita e lo sfruttamento del brand giallorosso grazie ai numeri in crescita sui social network.

L'anno scorso l'evento si è tenuto a Madonna di Campiglio, stavolta ci si sposta nel quartier generale della Qatar Airways che per l'occasione sarà rappresentata dal Ceo Al Baker. Un legame sempre più stretto quello con la compagnia aerea che sponsorizza la maglia della Roma. Aspettando nuove iniziative sullo stadio di Tor di Valle.