Trionfo Bottas, Ferrari fuori dal podio

Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran premio d'Australia di Formula 1. Al secondo posto, il compagno di squadra Hamilton mentre sul podio riesce a salire, terzo, Max Verstappen su Red Bull. La Ferrari di Sebastian Vettel è arrivata quarta seguita da quella del compagno di scuderia Charles Leclerc.

Bottas a fine gara era senza parole:"È stata di sicuro la mia miglior gara di sempre. Io stavo benissimo e la macchina andava in modo perfetto". Per il finlandese si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di completo digiuno, avendo vinto l'ultima gara nel 2017 ad Abu Dhabi. Il pilota Ferrari Charles Leclerc ha parlato in diretta esclusiva nel post gara del GP d’Australia. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1: "Ho fatto una bella partenza, poi mi sono ritrovato nella posizione che mi ha consentito di battagliare. Ho voluto passare Max (Verstappen, ndr) all’esterno, poi c’era Seb (Vettel ndr) che era bloccato dalle Mercedes, quindi sono andato anche all’esterno di Seb, non so se mi abbia visto o no, comunque sono dovuto andare nell’erba perché non c’era più spazio in uscita. Peccato aver perso la posizione guadagnata con Max e la posizione anche con Seb, quindi da terzo a quinto. Ho fatto un piccolo errore nel primo stint, ma in generale la macchina era abbastanza difficile da guidare. Il secondo stint è stato più positivo". Alla fine della gara avevi il ritmo per sorpassare Sebastian Vettel? "Sì, penso di sì. Ma alla fine il Team ha deciso di mantenere le posizioni com’erano. Alla fine non c’era niente da vincere in più per il Team e niente di più da perdere nel caso le cose non fossero andate bene".