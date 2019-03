Colpo alla testa e Ospina si accascia. Paura per il portiere

Paura in campo al San Paolo durante il primo tempo di Napoli-Udinese (finita 4-2): dopo uno scontro di gioco nei primi minuti con un avversario, il portiere della squadra partenopea Ospina, ad azione in corso in tutt'altra parte del terreno di gioco, al 41' ha perso i sensi e si e' accasciato a terra. Richiamata la sua attenzione, l'arbitro ha fermato immediatamente la partita. Soccorso, Ospina è stato trasportato in barella fuori dal campo.

Il portiere ha effettuato una serie di esami diagnostici all'ospedale "San Paolo" dove è stato trasportato in ambulanza: è cosciente ed è stato sottoposto a una tac e a una serie di esami di routine, con risultato negativo. Il colombiano, che ha riportato un taglio che è stato suturato ed è stato visitato anche da un neurologo, sarà trattenuto in osservazione ma è fuori pericolo.