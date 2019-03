Cristiano Ronaldo risponde a Simeone e mostra "los huevos"

Impresa Juventus. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala i quarti di finale di Champions League ai bianconeri che si impongono All'Allianz Stadium 3-0 contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. A fine gara il portoghese ha imitato il gestaccio del tecnico dell'Atletico che aveva scatenato le ire dei tifosi bianconeri. Ecco il video:

Cristiano Ronaldo is the biggest savage alive. He really did the Simeone celebration after the game. #UCL #JuveAtleti

pic.twitter.com/iTERZ2SmEN