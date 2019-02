Lucia Vizzini in forza nel team di Athina Onassis contro Gates, Bloomberg e Springsteen

A un anno dal suo ritorno nelle alte sfere del salto ostacoli internazionale, l’amazzone romana Lucia Vizzini Le Jeune è stata convocata nei St. Tropez Pirates, in vista dell’imminente stagione 2019 targata “Global Champions League”. Stagione che, con 16 squadre al via, taglierà il nastro a Doha il 28 febbraio e si articolerà, nel corso dell’anno, in ben 20 tappe, toccando Europa, Asia e America.

Lucia Vizzini Le Jeune sigla il suo rientro sportivo, dopo la nascita della sua seconda figlia, Charlotte, andando a rafforzare la formazione più rosa del circuito: affiancherà le colleghe Athina Onassis, Edwina Alexander Tops e Laura Klaphake (in squadra anche Pieter Devos e Olivier Robert) nella sfida equestre nota nel mondo come la “Formula 1 del salto ostacoli”.

“Sono lieta di avere accesso a questo circuito e di potermi confrontare con i massimi esponenti del salto ostacoli”, ha dichiarato Lucia Vizzini Le Jeune. “Darò il meglio di me - ha aggiunto - per meritare questo atto di fiducia, ben sapendo che posso contare su due cavalli eccezionali. Sono motivata a contribuire al successo dei St. Tropez Pirates”.

Sembra una sfida al vertice tra potenti nomi rosa, con un lancio del guanto a firma Onassis. Risponderanno prontamente Georgina Bloomberg, con il suo team “New York Empire”, Jennifer Gates, proprietaria dei Paris Panthers, e Jessica Springsteen, componente dei Miami Celtics.

Lucia Vizzini Le Jeune, però, ha ottenuto una grande soddisfazione, prima ancora di cominciare: è la prima amazzone azzurra ad entrare a far parte di questo circuito che conta già su Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi: il primo in campo con i colori dei Berlin Eagles; il secondo, componente dei Valkenswaard United.

“Son contento - ha dichiarato Lorenzo de Luca - che Lucia possa far parte di un team così forte. Lei è un' amazzone fantastica ed ora che ha due buoni cavalli per il top livello, sicuramente si farà valere”.