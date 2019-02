Gotham City PL e Filippo Lupis incantano Vejer de la Frontera

Tale padre tale figlia, si dice. Gotham City PL sicuramente lo conferma. E lo dice a gran voce durante il concorso internazionale di salto ostacoli di Vejer de la Frontera, con un tris di vittorie che la porta a dominare incontrastata, tra i 100 cavalli di sette anni, in gara al Sunshine Tour. Una competizione tra “figli di” che questa piccola cavallina, alta 1 metro e 60 al garrese, ha siglato come una vera regina, sotto la sella del cavaliere romano Filippo Lupis e con i colori del centro ippico Baccarat.

Carte alla mano, le rimangono dietro cavalli di preziosa genealogia, con padri “potenti” come Corland, storico performer internazionale, oltre che eccezionale riproduttore a livello mondiale, e Comme Il Faut 5, grande protagonista nelle gare più prestigiose del mondo, sotto la sella del campione tedesco Marcus Ehning.

Dal canto suo, Gotham City PL vanta non solo un’appartenenza familiare degna di nota, ma anche un doppio legame con la Capitale. Suo padre, Filou de Muze, è lo stallone che, agli ordini della romana Lucia Vizzini Le Jeune, fa parlare di se da tempo, nei Gran Premi internazionali e nei corridoi federali. Oggetto: team Italia.

“Gotham City - ha commentato Lucia Vizzini Le Jeune - ha preso dal padre l’intelligenza e la competitività, qualità oggi imprescindibili per poter eccellere su percorsi tecnici e delicati. Come Filou, questa cavalla è dotata di grande forza. La statura, invece, l’ha ereditata dalla mamma, una pony purosangue irlandese che le ha trasmesso anche il brio che la contraddistingue in campo gara”. Gotham è la prima figlia femmina e, in generale, secondogenita di Filou de Muze, in arte “Loro Piana Filou de Muze”. La sua carriera italiana è cominciata a 4 anni con Filippo Lupis che, a detta della stessa Vizzini “ha fatto un lavoro straordinario” e l’ha qualificata per ben due anni ai Campionati del Mondo giovani cavalli di Lanaken, vetrina d’eccezione per “la Primavera equina”. “Gotham vuole vincere e vuole andare veloce - ha commentato Lupis - anche quando la formula della categoria non lo richiede. E’ una cavalla super sportiva, un vero fenomeno”. Non resta che seguire la carriera di questa cavalla che, allevata dal campione del Mondo Philippe Le Jeune, ha trovato, da tre anni a questa parte, fissa dimora a Roma. Aspettando il futuro, è già sua la corona da regina, nel mondo dei giovani cavalli.