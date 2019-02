Donne e calcio, Collovati "squalificato" per due puntate

Non sono bastate le scuse via Twitter, Fulvio Collovati è stato sospeso dalla Rai per due settimane a causa della frase: "Mi viene il voltastomaco quando le donne parlano di tattica nel calcio". A riferire del provvedimento valido fino al 9 marzo è l'agenzia Adnkronos che cita "fonti ben informate".

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 febbraio 2019