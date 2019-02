Paura per Wanda Nara, sassi contro la sua macchina

Brutta avventura questa mattina per Wanda Nara. La moglie e agente dell'attaccante argentino Mauro Icardi è stata raggiunta da un sasso che ha colpito la sua auto mentre in compagnia dei tre figli maschi si stava dirigendo da Milano a Como dove avrebbero dovuto disputare una partita di pallone. La pietra ha colpito un finestrino della vettura ma senza provocare conseguenze per Wanda Nara e i figli del giocatore dell'Inter se non un grande spavento.

La vicenda del centravanti nerazzurri è da giorni sotto i riflettori. "È stata presa una decisione che non è contro Icardi, è una decisione a favore dell'Inter", ha detto Luciano Spalletti nella conferenza stampa che precede la sfida di campionato di San Siro contro la Sampdoria torna sul caso della fascia da capitano tolta a Icardi. "Questo è grosso modo il dialogo di ieri col giocatore. È un provvedimento verso la correttezza, domani dobbiamo rendere conto all'Inter e ai nostri tifosi delle nostre scelte -prosegue il mister - È la correttezza verso la squadra che va messa davanti a tutto e non il singolo calciatore, c'è un concetto di squadra dietro. Siamo disposti a passare sopra a tutto e a tutti per il bene della squadra". "Icardi come Totti? Non sono io che ho preso questa decisione. È l'Inter. E a Roma è stata la Roma".

Quanto all'episodio del sasso sulla macchina di Wanda Nara aggiunge: "Bisogna fare denuncia perché queste cose non vanno bene. Però noi dobbiamo andare avanti. Icardi non c'è e a me interessano gli altri domani sera".