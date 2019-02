Addio a Gordon Banks, autore della parata del secolo

Gordon Banks, portiere dell'Inghilterra campione del mondo nel 1966, è morto all'età di 81 anni. Lo annuncia il suo ex club, lo Stoke City. La sua famiglia ha detto che Banks, che ha perso un occhio in un incidente automobilistico nel 1972, si è spento nel sonno. "È con grande tristezza che annunciamo che Gordon se n'è andato pacificamente da un giorno all'altro", hanno spiegato. "Siamo devastati per la sua perdita, ma abbiamo tanti ricordi felici e non avremmo potuto essere più orgogliosi di lui". Banks è ricordato per la grandiosa parata su Pelé durante il Mondiale 1970. In carriera ha vinto una Coppa di Lega, una con il Leicester e una con lo Stoke.