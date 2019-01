Capannelle, si torna a correre

Fino a oggi sono state sospese ma, senza che vi sia ancora certezza su tempi e modi, le corse di cavalli a Capannelle potrebbero riprendere a breve. Nuova puntata nel lungo tira e molla fra Hippogroup, la società che da 72 anni gestisce l’ippodromo di Capannelle, e il Campidoglio, proprietario dell’impianto.

Nel corso del pomeriggio si è svolta una riunione in Comune al termine della quale è stata rilasciata una nota congiunta: “Roma Capitale e Hippogroup Roma Capannelle srl, in pieno spirito di collaborazione per risolvere le problematiche dell'ippodromo di Roma, hanno avviato il tavolo tecnico operativo finalizzato alla definizione del percorso che condurrà alla pubblicazione del bando di gara, nonché alla gestione del periodo transitorio. Sono state quindi definite le tempistiche dei lavori, per permettere la ripresa delle attività agonistiche nel minor tempo possibile. L'amministrazione e la società sono fiduciose di raggiungere gli obiettivi prefissati”.