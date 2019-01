Problemi al cuore per Signori ma ora sta bene

Non ha passato bei momenti, ma ora sta bene. Tanta paura per l'ex bomber della Lazio Giuseppe Signori, che ha spaventato i tifosi biancocelesti e non solo per le sue condizioni di salute. Infatti nelle ultime settimane, Beppe gol ha sofferto di seri problemi al cuore che lo hanno costretto al ricovero in ospedale a Bologna nell'unità di terapia intensiva cardiologica. Dopo molta preoccupazione però adesso la situazione non è più preoccupante, lo ha confermato lo stesso Signori in un post sul suo profilo Instagram nel quale ha ringraziato i medici e i chirurghi che lo hanno salvato: “Il mio cuore ed io ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, Prof. Stefano Nava e Prof. Claudio Rapezzi, Dott.sa Filomena Carfagnini, Dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell'UTIC del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna”.