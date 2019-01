Lorenzo De Luca è nono in Coppa del Mondo dopo il terzo posto di Lipsia

C’è l’Italia nella top ten della ranking di salto ostacoli targata FEI World Cup™. E’ Lorenzo De Luca a conquistare la nona posizione, dopo aver accumulato 47 punti, grazie alla terza piazza ottenuta a Lipsia (Germania) lo scorso week end. Il Gran Premio dell’undicesima tappa del circuito, valido per la lega Europa occidentale, si è concluso con la vittoria del cavaliere di casa, Christian Ahlmann in sella a Caribis Z (0/0; 40”70). Piazza d’onore per il belga Francois Mathy Jr su Uno del la Roque (0/0; 41”49).

De Luca e Armitages Boy, tra i 7 binomi qualificati per il barrage - 40 i cavalli al via su 1 metro e 60 - ha concluso il secondo giro senza errori, fermando il cronometro su 42”19. Sua, quindi, la terza posizione in classifica, davanti al tedesco Daniel Deusser con Tobago Z (0/0, 39”53).Sempre più vicina, la finale del circuito indoor che ospiterà a Göteborg (Svezia, dal 3 al 7 aprile) i primi 18 della graduatoria. Prima, però, le tappe di Amsterdam e Bordeaux diranno la loro.

Nel frattempo, il nono posto del 1° aviere Lorenzo De Luca inserisce l’Italia nei “Best 18”. La nazione con il maggior numero di qualificati è, attualmente, il Belgio (5 binomi). Alle sue spalle, la potenza germanica che vanta 4 atleti e pone il picchetto sulla ranking, con la firma di Christian Ahlmann (72 punti). Seguono Svizzera, Svezia e Francia (2 binomi). Un solo esponente per Austria, Australia e Italia. Un bel traguardo per De Luca e per i proprietari di Armitage Boy, tra i quali figura il produttore, attore, regista e sceneggiatore francese Guillame Canet che, nato in una famiglia di allevatori di cavalli, nonostante l’intensa carriera cinematografica e televisiva, ha mantenuto, accanto a quello del piccolo e grande schermo, l’impegno con l’equitazione, come atleta e come proprietario.