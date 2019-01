Higuain ha la febbre da Chelsea: foto di gruppo col principe ma lui non c'è

Giallo o forse solo una semplice influenza. A poche ore dalla sfida che mette in palio la Supercoppa italiana Gonzalo Higuain non partecipa alla foto di gruppo con Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell’autorità per lo sport saudita. Nell'immagine postata dal Milan su Twitter l’ad Gazidis, il presidente Scaroni, un po' più decentrato Gattuso e intorno tutti i giocatori rossoneri tranne uno: il Pipita. Un’assenza che non si può non notare, dal momento che in questi giorni il centravanti argentino è al centro delle notizie di mercato con le voci che lo danno a un passo al Chelsea, club londinese che sta trattando il suo acquisto con la Juventus, ancora proprietaria del cartellino. Solo tra qualche giorno la verità ma di sicuro l'assenza di Higuain fa aumentare le possibilità di vederlo con la maglia del blues guidati dal suo ex tecnico Sarri.