La Lazio cala il poker. Missione compiuta

Nel segno di Piola e Pulici, la Lazio sbriga in fretta la pratica Novara e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti chiudono la gara grazie a Luis Alberto, la doppietta di Immobile e la punizione di Milinkovic-Savic. Ai quarti affronteranno una tra Inter e Benevento. Il gol della bandiera piemontese è di Eusebi su rigore nel secondo tempo.

Alla fine del primo tempo, la gara è ampiamente in ghiaccio. Dopo la traversa di Caicedo in avvio e l'unica occasione dei piemontesi in risposta con Schiavi, la squadra di Inzaghi dilaga ben presto. Il vantaggio arriva al 12' grazie al diagonale di Luis Alberto, ben servito da Immobile per l'1-0. L'attaccante napoletano è il protagonista del pomeriggio, siglando una doppietta personale. Il gol del 2-0 lo segna su ribattuta al 20', dopo che l'estremo difensore del Novara gli ha parato il calcio di rigore concesso dall'arbitro Abbattista. Il fischietto di Molfetta, poco prima, aveva negato il primo penalty alla Lazio dopo aver rivisto al Var le immagini dell'evidente tocco di mano di Sciaudone. La rete del 3-0 invece nasce un'azione orchestrata da Luis Alberto, che lancia Lukaku per il cross in mezzo, sfruttato a dovere da Immobile. Nonostante il risultato al sicuro, i biancocelesti trovano anche il poker che chiude definitivamente la gara: al terzo minuto di recupero è Milinkovic-Savic a pennellare la perfetta punizione del 4-0. Il Novara non può che guardare, pur non essendo scesa in campo già sconfitta, e trova anche la gioia del gol in avvio di ripresa. Complice il tocco di mano in area di Luiz Felipe, per il quale il direttore di gara assegna il calcio di rigore dopo aver rivisto le immagini del fallo al Var. Sul dischetto si presenta Eusepi, che al 49' segna la rete del 4-1. I padroni di casa cercano un risultato ancora più ampio, provandoci fino alla fine soprattutto con un'ottima occasione di Caicedo.