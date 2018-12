Ronaldo in panchina, Allegri ha deciso

Prima panchina stagionale per Cristiano Ronaldo. Lo ha deciso l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Sembrava blasfemia, ma non lo è. Il tecnico bianconero, alla vigilia della partita contro l’Atalanta, nel cd. “Boxing Day” ha dichiarato: “Per una volta guarderà la gara con me. Sono contento del suo lavoro. Quella di quest'anno è stata la sua miglior partenza a livello di gol e a livello di numeri. Abbiamo bisogno che lui sia al top a marzo, quando arriveranno le sfide decisive di Champions: dovrà essere decisivo come lo è stato negli ultimi anni”.

Allegri, prossimo al matrimonio con Ambra Angiolini, dice la sua sulla novità di giocare a Natale e della super sosta a gennaio: “Dobbiamo giocare una partita seria, ci sono in palio tre punti, bisogna prepararsi al meglio in un clima diverso dagli altri anni. È importante essere pronti a livello mentale, altrimenti rischiamo di fare un regalo all'Atalanta che vorrà riscattarsi dalla sconfitta di Genova. Vorranno passare un bel Natale. Il regalo per la Juve? Che gli obiettivi prefissati diventino trofei. Il 16 gennaio con la Supercoppa è un regalino, ma può essere l'inizio. Un regalo che farei al calcio italiano? Mi piacerebbe che si lavorasse tutti in una stessa direzione sia a livello politico che a livello tecnico e di campo”.