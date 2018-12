Il Manchester United esonera Mourinho

La notizia era nell'aria da settimane, forse mesi, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il Manchester United ha esonerato Jose Mourinho. E' stato lo stesso club inglese ad annunciarlo su Twitter. "Il Manchester United ha annunciato che Jose Mourinho ha lasciato il club", si legge nel tweet del Manchester United. I Red Devils "ringraziano" lo Special One "per il suo lavoro durante il suo periodo al Manchester United e gli augurano successo per il suo futuro". Nel comunicato apparso sul sito del Manchester, si legge poi che "un nuovo manager sarà nominato fino al termine della stagione in corso, mentre il club avvierà un processo di reclutamento più approfondito per un nuovo manager a tempo pieno" in vista del prossimo campionato.

Mourinho paga un feeling mai nato con l'ambiente e la squadra, oltre che un inizio di stagione negativo in termini di gioco e risultati. Il Manchester Utd è attualmente sesto in Premier League a -19 punti dalla vetta occupata dal Liverpool e a -11 punti dal quarto posto che vale la qualificazione in Champions. Proprio in Europa i Red Devils si sono qualificati come secondi nel girone della Juve e negli ottavi di finale affronteranno il Paris Saint-Germain.