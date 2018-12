La Juventus agli ottavi pesca l'Atletico Madrid mentre la Roma trova il Porto. L'urna di Nyon ha deciso che saranno i colchoneros gli avversari della Juventus negli ottavi di finale, mentre i giallorossi sfideranno i portoghesi. I bianconeri giocheranno l'andata in Spagna, mentre la squadra di Di Francesco avrà il ritorno in Portogallo.

Questi gli accoppiamenti stabiliti dall'urna di Nyon

Spectacular. The round of 16 draw



Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl