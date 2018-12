La Lazio sfida il Siviglia, il Napoli lo Zurigo e l'Inter il Rapid Vienna

L'urna di Nyon ha decretato le avversarie delle tre italiane nei sedicesimi di finale di Europa League. La sorte è stata molto benevola con Inter e Napoli, che da teste di serie hanno pescato avversarie ampiamente alla loro portata come gli austriaci del Rapid Vienna e gli svizzeri dello Zurigo. Ben più difficile l'accoppiamento toccato alla Lazio, inserita in seconda fascia: i biancocelesti dovranno affrontare gli spagnoli del Siviglia. Le due gare dei sedicesimi si giocheranno l'andata il 14 febbraio (fuori casa Napoli e Inter, in casa la Lazio) e il ritorno il 20 febbraio.