Ronaldo decide il derby. La Juve batte Torino 1-0

La Juventus fa suo il primo derby della Mole di Cristiano Ronaldo autore del gol del definitivo 1-0 contro il Torino nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Resta intatta per i bianconeri la striscia di trasferte consecutive senza ko in campionato che si prolunga ormai dal 19 novembre 2017. Allegri allunga così sulle inseguitrici e blinda il primato con quarantasei punti in classifica. La squadra di Mazzarri invece rimedia una sconfitta che mancava da più di un mese tra campionato e Coppa Italia. Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Milan, l’allenatore granata opta per un solo cambio nell’undici titolare rispetto al turno precedente con Zaza che prende il posto dell’infortunato Iago Falque.

L’ex della serata ha segnato due gol contro la Juventus nella sua carriera e per provare a fermarlo Allegri schiera Perin, preferito a Szczesny tra i pali. Ma è Sirigu il primo portiere impegnato della partita: al 15’ Ronaldo viene innescato in area ma l’estremo difensore granata devia in calcio d’angolo e si fa male. Mazzarri è costretto a spendere il primo cambio con Ichazo in campo subito impegnato da un colpo di tacco di Chiellini sugli sviluppi di un corner neutralizzato con un buon intervento.

La partita viaggia su ritmi lenti e la prima occasione dei padroni di casa arriva al 34’ con Perin che smanaccia pericolosamente sul corpo di Izzo un pallone in area su cross dalla destra senza che il difensore ne approfitti. Pochi minuti dopo Zaza prova a rendersi pericoloso con una ripartenza guidata in solitaria conclusa con un diagonale bloccato da Perin in tuffo. Nella ripresa il Torino è bravo a chiudersi per poi ripartire con Belotti capace di conquistare due calci di punizione pericolose nel giro di un minuto: sugli sviluppi del secondo calcio piazzato, Izzo spaventa Perin con un colpo di testa che termina alto. Al 55’ la Juve alza il baricentro e sfiora il vantaggio in due occasioni: prima è Ichazo a murare Matuidi con una grande uscita bassa prima che il francese potesse calciare verso la porta.

Poi è Dybala ad avere la palla dell’1-0 su sponda di testa di Mandzukic ma la conclusione dell’argentino è debole. Alla mezz’ora del secondo tempo le due squadre si allungano ma il match sembra potersi sbloccare solo con un episodio. E la svolta del match arriva puntuale al 68’: Zaza sbaglia il retropassaggio al portiere, Zaza anticipa Ichazo che lo stende in area. L’arbitro indica il dischetto del rigore e dagli undici metri Cristiano Ronaldo firma l’1-0. La squadra di casa subisce il contraccolpo e due minuti dopo è Mandzukic a siglare il raddoppio ma l’arbitro annulla per fuorigioco di CR7. Allegri sceglie di non effettuare neanche un cambio e gli undici titolari riescono ad amministrare il vantaggio senza troppi problemi fino al fischio finale, sfruttando anche il difficile momento psicologico dei padroni di casa.