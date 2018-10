Roma, Calafiori vola negli Usa per operarsi

La ricerca delle mani più sicure a cui affidare il ginocchio disintegrato di Riccardo Calafiori è finita: si opererà negli Stati Uniti, più precisamente in Pennsylvania, e se ne occuperà lo stesso chirurgo che un anno fa ha seguito nientemeno che Zlatan Ibrahimovic, Freddie Fu. Uomo fidato del procuratore Raiola, che da subito ha spinto per fare l’intervento all’estero mentre la Roma era più propensa a consigliare la via di casa, quella che ha portato tanti a Villa Stuart dal Professor Mariani. Alla fine si è arrivati ad un compromesso, società e agente hanno condiviso la decisione che è stata presa principalmente dalla famiglia del ragazzo 16enne. «Tutto passa», si è fatto coraggio Calafiori in un post sui social network. Deve aspettare solo un altro po’, il tempo di sistemare alcuni dettagli burocratici e partire alla volta degli Usa, poi toccherà a lui mettercela tutta per tornare in campo, ma senza fretta perché l’intervento killer subito in Youth League gli ha davvero distrutto il ginocchio e ci vorrà tempo e pazienza per riprendere a giocare. La Roma lo aspetta.