L'Italia batte la Germania e vola in finale

Male che vada sarà argento. Il team azzurro ha battuto la Germania 6 a 5 e ora si prepara a combattere per la finale di domenica. L’agguerrita Italia ha affrontato il campionato europeo di polo decisa a non fare da sparring partner.

La prima vittoria è arrivata contro la la Spagna (7-5) nella partita che ha varato il campo del Villa a Sesta Polo Club (Ripaltella) per la rassegna continentale. Un primo segnale cui la formazione azzurra (Gualtiero Giori, capitano, Nicholas, Lopes Fuentes e i fratelli Nicolas e Martin Joaquin) ha dato seguito con la schiacciante vittoria contro l’Austria (10-3 ½) nella seconda giornata. Poi quel 6 a 5 contro la Germania che rappresenta un tris valido per l’accesso alla sfida decisiva. Contro chi?

Per avere il nome della squadra che giocherà contro l’Italia l’ultimo match bisognerà aspettare venerdì, quando scenderanno in campo Irlanda, campione uscente, e Azerbaigian, team debuttante. Un’attesa che ha già il retrogusto di un grande successo: non accadeva dal 1997 (seconda volta dopo l’edizione 1993) che l’Italia accedesse alla finale nell’Europeo di polo, campionato giunto alla sua 12° edizione.