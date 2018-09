Tris dell’Italia ai Mondiali di Tryon, super Morganti nel paradressage

Sara Morganti è la Campionessa del Mondo di Freestyle nel paradressage ai Mondiali di Tryon (North Carolina, USA). L’amazzone toscana si è tinta nuovamente d’oro, dopo aver conquistato il metallo più prezioso anche nell’Individual test di mercoledì scorso. Percentuali imbattibili, quelle messe a segno da Sara Morganti: il 74,75% che è valso l’oro nel tecnico; il 75,571% nel team test (valido solo per i risultati a squadre, quindi privo di assegnazione di medaglie individuali); il 78,867% che l’ha decretata “gold” anche nell’artistico. Sotto la sua sella, nella sfida mondiale “grado 1”, l’affidabile compagna Royal Delight. “Per me - ha commentato Sara - era importante almeno arrivare a un buon risultato, perché avevo la necessità di sapere che il merito del lavoro e dell’impegno possono portare dei risultati. E’ straordinario come Royal continui a migliorare nel tempo. Sono l’unica dei medagliati in Francia (WEG Normandia 2014) a ripresentare lo stesso cavallo a distanza di quattro anni. E’ una grandissima soddisfazione, non solo vincere due ori, ma farlo con lo stesso cavallo”. La medaglia d’argento nel Freestyle Test del Grado I è andata a Richarda Snikus (Lettonia) su King of The Dance (76,113%); bronzo per Roxanne Trunnel (USA) su Dolton (75,487%). Sale a tre l’inedito bottino azzurro, dopo il doppio oro a firma “Morganti” che si aggiunge alla medaglia ottenuta nel Pas de deux dai volteggiatori Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini (cavallo Rosenstolz, longeur Laura Carnabuci).