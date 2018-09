Mondiali Volley, l'Italia cala il tris e piega l'Argentina

Terza vittoria in altrettante partite per l'Italia, ai Mondiali di Volley 2018. Nella terza giornata, al Mandela Forum di Firenze gli Azzurri di Gianlorenzo Blengini hanno battuto in rimonta l'Argentina di Julio Velasco per 3-1 con parziali di 22-25, 25-15, 25-23, 28-26.

Una vittoria sofferta per l'Italia, brava a reagire dopo un primo set perso malamente 22-25 con qualche errore di troppo. Dopo un secondo parziale dominato dagli Azzurri (25-15), la terza partita è quella che decide la gara. Zaytsev e compagni si impongono 25-23 al termine di un testa a testa mozzafiato. Nella quarta partita gli Azzurri scappano via fino al 12-4, i ragazzi di Velasco però trovano la forza di rialzarsi e punto dopo punto rimontano fino a conquistare due set point per forzare la partita al tie-break. Nel momento decisivo sale in cattedra Zaytsev: con tre punti uno più spettacolare dell'altro, lo Zar spegne le velleità argentine e trascina l'Italia al matchpoint. Ci pensa poi Baranowich con una battuta velenosa a firmare il punto del definitivo 28-26 per gli Azzurri. Al comando del Gruppo A con 9 punti, gli Azzurri torneranno in campo già domani per la quarta partita contro il fanalino di corda Repubblica Dominicana.